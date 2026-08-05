Nippon Suisan Kaisha Aktie
WKN DE: A3D3C5 / ISIN: US6546202028
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Suisan Kaisha stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Suisan Kaisha äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Nippon Suisan Kaisha im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,45 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 6,27 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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