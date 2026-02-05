Nippon Suisan Kaisha Aktie

Nippon Suisan Kaisha

WKN DE: A3D3C5 / ISIN: US6546202028

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Suisan Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Suisan Kaisha 1,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,53 USD aus. Im Vorjahr waren 5,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 5,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

