Ausblick: Nippon Suisan Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha präsentiert am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 21,84 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,23 Prozent verringert. Damals waren 29,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 231,93 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 85,41 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 81,66 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 913,58 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 886,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at