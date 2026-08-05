Nippon Suisan Kaisha Aktie

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WKN: 854348 / ISIN: JP3718800000

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Suisan Kaisha veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Suisan Kaisha präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 22,42 JPY gegenüber 20,94 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Nippon Suisan Kaisha 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 243,43 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nippon Suisan Kaisha 225,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 96,91 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 90,17 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 997,22 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 931,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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