Ausblick: Nippon Telegraph and Telephone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone wird am 09.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,02 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,34 Prozent auf 3.027,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.068,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,98 JPY im Vergleich zu 13,92 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 13.190,93 Milliarden JPY, gegenüber 13.136,19 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at