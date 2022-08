Ausblick: Nippon Telegraph and Telephone verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Telegraph and Telephone präsentiert am 08.08.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nippon Telegraph and Telephone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,70 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 93,87 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Telegraph and Telephone nach den Prognosen von 6 Analysten 3.001,83 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.892,57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 345,79 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 329,29 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12.539,22 Milliarden JPY, gegenüber 12.156,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at