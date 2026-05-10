Nippon Yusen K.K Aktie

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WKN: 859849 / ISIN: JP3753000003

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Yusen KK (NYK line) lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 179,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 191,86 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 587,44 Milliarden JPY – ein Minus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Yusen KK (NYK line) 611,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 511,57 JPY je Aktie, gegenüber 1070,32 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2.397,27 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.588,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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