Nippon Yusen K.K Aktie
WKN: 859849 / ISIN: JP3753000003
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Yusen KK (NYK line) lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 179,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 191,86 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 587,44 Milliarden JPY – ein Minus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Yusen KK (NYK line) 611,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 511,57 JPY je Aktie, gegenüber 1070,32 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2.397,27 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.588,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Yusen K.K. (NYK line)
|
07:01
|Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nippon Yusen K.K. (NYK line)
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Yusen K.K. (NYK line)
|30,33
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.