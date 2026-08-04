Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Yusen KK (NYK line) gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 118,34 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,12 Prozent verringert. Damals waren 120,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Yusen KK (NYK line) nach den Prognosen von 4 Analysten 619,98 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 600,93 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 516,00 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 504,85 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.589,22 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.423,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at