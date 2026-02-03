Nippon Yusen K.K Aktie
Ausblick: Nippon Yusen KK (NYK line) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Yusen KK (NYK line) lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Yusen KK (NYK line) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 151,52 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Yusen KK (NYK line) noch ein Gewinn pro Aktie von 292,86 JPY in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 605,13 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 660,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 524,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1070,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.375,08 Milliarden JPY, gegenüber 2.588,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
