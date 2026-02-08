NIPRO Aktie

NIPRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: NIPRO legt Quartalsergebnis vor

NIPRO wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass NIPRO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 39,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 174,75 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPRO einen Umsatz von 167,27 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 69,95 JPY je Aktie, gegenüber 31,36 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 663,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 644,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

NIPRO CORP 1 444,50 0,03% NIPRO CORP

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

