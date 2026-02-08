NIPRO Aktie
WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: NIPRO legt Quartalsergebnis vor
NIPRO wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass NIPRO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 39,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 174,75 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NIPRO einen Umsatz von 167,27 Milliarden JPY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 69,95 JPY je Aktie, gegenüber 31,36 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 663,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 644,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
