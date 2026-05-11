NIPRO Aktie
WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: NIPRO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NIPRO präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NIPRO im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -16,014 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,070 JPY je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent auf 169,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 165,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 90,58 JPY, gegenüber 31,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 658,83 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 644,59 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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