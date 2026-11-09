Ausblick: NIPRO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPRO stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 21,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NIPRO einen Gewinn von 16,15 JPY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 164,78 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,99 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 82,80 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 695,80 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 660,54 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net