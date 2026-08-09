NIPRO Aktie
WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIPRO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NIPRO lädt am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,46 JPY je Aktie gegenüber 20,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 170,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 159,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 92,76 JPY, gegenüber 82,80 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 700,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 660,54 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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