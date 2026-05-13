NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: NIQ Global Intelligence gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NIQ Global Intelligence wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,78 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NIQ Global Intelligence noch 965,9 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,970 USD je Aktie, gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 4,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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