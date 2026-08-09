NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIQ Global Intelligence wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass NIQ Global Intelligence im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll NIQ Global Intelligence im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent gesteigert.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,978 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,48 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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