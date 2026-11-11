NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIQ Global Intelligence äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,234 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIQ Global Intelligence noch -0,670 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll NIQ Global Intelligence nach den Prognosen von 11 Analysten 1,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,20 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIQ Global Intelligence PLC
|
11.11.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu NIQ Global Intelligence PLC
Aktien in diesem Artikel
|NIQ Global Intelligence PLC
|21,06
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.