Ausblick: NIQ Global Intelligence stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIQ Global Intelligence lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NIQ Global Intelligence die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,291 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,25 Prozent auf 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NIQ Global Intelligence noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,305 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,490 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,18 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at