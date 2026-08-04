Ausblick: Nisource legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nisource lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,158 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nisource 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Nisource mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,59 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie, gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 7,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at