Ausblick: Nisource mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nisource stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,495 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at