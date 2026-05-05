Ausblick: Nisource stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nisource wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,05 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nisource einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu 1,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 6,94 Milliarden USD, gegenüber 6,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at