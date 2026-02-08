Nissan Chemical Industries Aktie
WKN: 859269 / ISIN: JP3670800006
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nissan Chemical Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nissan Chemical Industries wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 73,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissan Chemical Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 81,49 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nissan Chemical Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 58,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 56,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 339,12 JPY im Vergleich zu 313,26 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 270,80 Milliarden JPY, gegenüber 251,37 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
