Nissan Chemical Industries Aktie

WKN: 859269 / ISIN: JP3670800006

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nissan Chemical Industries legt Quartalsergebnis vor

Nissan Chemical Industries präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 70,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 65,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Nissan Chemical Industries mit einem Umsatz von insgesamt 57,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,46 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 335,87 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 313,26 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 268,10 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 251,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

