Nissan Chemical Industries Aktie
WKN: 859269 / ISIN: JP3670800006
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nissan Chemical Industries legt Quartalsergebnis vor
Nissan Chemical Industries präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 70,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 65,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Nissan Chemical Industries mit einem Umsatz von insgesamt 57,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,46 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 335,87 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 313,26 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 268,10 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 251,37 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Chemical Industries Ltd.mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Nissan Chemical Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Nissan Chemical Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Nissan Chemical Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.06.25
|Nikkei 225-Papier Nissan Chemical Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Nissan Chemical Industries-Anleger freuen (finanzen.at)
|
14.05.25
|Ausblick: Nissan Chemical Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Nissan Chemical Industries Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Chemical Industries Ltd.
|28,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.