Ausblick: Nissan Chemical Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissan Chemical Industries wird sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 104,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissan Chemical Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 82,99 JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,53 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nissan Chemical Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,38 Milliarden JPY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 351,44 JPY, gegenüber 313,26 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 275,03 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 251,37 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at