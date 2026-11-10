Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nissan Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nissan Motor veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,64 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissan Motor noch ein Verlust pro Aktie von -30,400 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,58 Prozent auf 3.089,51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.871,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,69 JPY, gegenüber -152,580 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 12.728,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 12.007,89 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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