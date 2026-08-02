Nissan Motor Aktie
WKN: 877365 / ISIN: US6547444082
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nissan Motor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nissan Motor wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,142 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,13 Prozent erhöht. Damals waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,72 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,84 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie, gegenüber -2,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 78,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 79,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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