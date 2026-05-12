Ausblick: Nissan Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissan Motor präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,322 USD. Dies würde einen Gewinn von 46,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nissan Motor -2,470 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nissan Motor in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 21,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,098 USD im Vergleich zu -2,450 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 76,17 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 82,87 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at