Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nissan Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nissan Motor lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -32,067 JPY. Das entspräche einem Verlust von 739,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,820 JPY erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.077,60 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nissan Motor einen Umsatz von 3.158,99 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -82,275 JPY aus. Im Vorjahr waren -187,080 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 12.148,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 12.633,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
