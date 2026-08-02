Ausblick: Nissan Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nissan Motor wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -11,515 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -33,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2.706,91 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.020,78 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,74 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -152,580 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12.602,23 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12.007,89 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at