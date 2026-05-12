Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nissan Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Motor wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -103,996 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -188,500 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.425,35 Milliarden JPY – ein Minus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissan Motor 3.490,01 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -165,840 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -187,080 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 12.042,86 Milliarden JPY, gegenüber 12.633,21 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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