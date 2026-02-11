Ausblick: Nissan Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nissan Motor präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,409 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,73 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,047 USD, gegenüber -2,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 77,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,87 Milliarden USD generiert wurden.

