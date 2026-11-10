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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nissan Motor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nissan Motor öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissan Motor noch ein Verlust pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nissan Motor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 19,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,164 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 80,75 Milliarden USD, gegenüber 79,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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