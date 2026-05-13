Nisshin Seifun Group Aktie
WKN: 859590 / ISIN: JP3676800000
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nisshin Seifun Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nisshin Seifun Group lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 27,11 JPY je Aktie gegenüber 14,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 209,32 Milliarden JPY – ein Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nisshin Seifun Group 204,05 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 111,58 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 117,33 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 863,66 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 851,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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