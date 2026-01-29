Nisshin Seifun Group Aktie

Nisshin Seifun Group

WKN: 859590 / ISIN: JP3676800000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Nisshin Seifun Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nisshin Seifun Group lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 42,91 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nisshin Seifun Group ein EPS von 34,21 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent auf 225,70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 110,54 JPY je Aktie, gegenüber 117,33 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 864,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 851,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nisshin Seifun Group Inc.

Analysen zu Nisshin Seifun Group Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Nisshin Seifun Group Inc.

