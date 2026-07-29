Ausblick: Nisshin Seifun Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nisshin Seifun Group wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 31,41 JPY je Aktie gegenüber 40,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 215,36 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 219,23 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 144,19 JPY je Aktie, gegenüber 113,33 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 884,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 865,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at