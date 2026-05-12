Ausblick: Nissin Food Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nissin Food Products wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,09 JPY. Dies würde einer Verringerung von 40,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nissin Food Products 39,08 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 203,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 194,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 163,46 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 184,41 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 789,93 Milliarden JPY, gegenüber 776,59 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at