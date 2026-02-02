Nissin Food Products Aktie

Nissin Food Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nissin Food Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nissin Food Products lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 47,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nissin Food Products 48,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 211,80 Milliarden JPY gegenüber 204,19 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 157,91 JPY, während im vorherigen Jahr noch 184,41 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 789,61 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 776,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

