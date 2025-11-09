ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Nissin Food Products Aktie

WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nissin Food Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nissin Food Products wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 43,68 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissin Food Products noch ein Gewinn pro Aktie von 44,08 JPY in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent auf 195,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 181,72 JPY, gegenüber 184,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 788,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 776,59 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

