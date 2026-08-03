Nissin Food Products Aktie

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WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nissin Food Products zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nissin Food Products präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Nissin Food Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,87 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,18 Prozent auf 189,75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 168,57 JPY je Aktie, gegenüber 157,33 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 845,33 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 788,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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