Ausblick: Nitto Denko gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nitto Denko öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,447 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nitto Denko ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,60 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 6,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at