Nitto Denko Aktie

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WKN: 862930 / ISIN: JP3684000007

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Nitto Denko legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nitto Denko wird am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 46,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 40,90 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nitto Denko in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 243,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 235,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 199,06 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 195,74 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.030,34 Milliarden JPY, gegenüber 1.013,88 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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