Ausblick: Nitto Denko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 72,09 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 45,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 257,65 Milliarden JPY – ein Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nitto Denko 246,19 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 211,79 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 197,20 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1.070,91 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.028,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at