Ausblick: Nitto Denko präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nitto Denko äußert sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,335 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nitto Denko 0,270 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 1,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
