Ausblick: Nitto Denko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nitto Denko äußert sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 52,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,92 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 259,08 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 256,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 195,12 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 195,74 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1.006,64 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.013,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

