Ausblick: NittoBoseki gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NittoBoseki präsentiert in der am 07.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass NittoBoseki für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,100 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 68,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 206,99 JPY im Vergleich zu 168,04 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 91,59 Milliarden JPY, gegenüber 84,05 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at