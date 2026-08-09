Niu Technologies Aktie
WKN DE: A2N7LN / ISIN: US65481N1000
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Niu Technologies (A) (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,18 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 173,6 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,389 CNY, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,37 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 599,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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