Ausblick: Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Niu Technologies (A) (spons ADRs) öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,146 CNY gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,65 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 236,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,395 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,18 Milliarden CNY, gegenüber 599,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net