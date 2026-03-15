Niu Technologies Aktie

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WKN DE: A2N7LN / ISIN: US65481N1000

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Niu Technologies (A) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) äußert sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,935 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 634,3 Millionen CNY, was einem Umsatz von 114,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,49 Milliarden CNY, gegenüber 456,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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