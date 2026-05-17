Ausblick: Niu Technologies (A) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) lädt am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,433 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 917,8 Millionen CNY für Niu Technologies (A) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,7 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,25 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,35 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 599,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at