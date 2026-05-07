Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Niva Bupa Health Insurance Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,45 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 58,50 Prozent auf 26,48 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 INR, gegenüber 1,22 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 69,73 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 55,17 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at