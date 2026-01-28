Niva Bupa Health Insurance Company Aktie
Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company legt Quartalsergebnis vor
Niva Bupa Health Insurance Company öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,340 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,56 Milliarden INR – ein Plus von 89,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Niva Bupa Health Insurance Company 10,34 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,808 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 68,42 Milliarden INR, gegenüber 55,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
