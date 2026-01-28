Niva Bupa Health Insurance Company Aktie

Niva Bupa Health Insurance Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE995S01015

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company legt Quartalsergebnis vor

Niva Bupa Health Insurance Company öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,340 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,56 Milliarden INR – ein Plus von 89,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Niva Bupa Health Insurance Company 10,34 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,808 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 68,42 Milliarden INR, gegenüber 55,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S 77,20 0,68% Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

